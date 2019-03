Reformierakonna valimispeol andis suur võidujoovastus põhjust hõisata. Nii mõnelegi tundus seal, et vanad head ajad on tagasi: nüüd teeme kähku koalitsiooni SDE ja Isamaaga ja asi selge. Vana kolmikliidu poole kaldumisest räägiti suisa ajakirjanike ees. See oli viga ja saatis vale sõnumi.

Esmaspäeval kell 11 alanud „oravate” juhatuse koosolekul riigikogu uut koosseisu hinnates ilmnes, et möödunud õhtu joovastus on paljudel asendunud kainema analüüsiga. Keskerakonda ei saa laualt kõrvale lükata. Argumendid kaksikliidu tegemiseks on samuti olemas ning Kaja Kallas tegi esimese konsulteerimisringi Helir-Valdor Seederi, Jüri Ratase ja Jevgeni Ossinovskiga.

Mida rohkem muljeid kohtumistelt Reformierakonna otsustajate siseringile saabus, seda enam oli teisipäeva õhtuks neid, kelle silmad n-ö avanesid.