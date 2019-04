Kas Eesti piir on auklik? Setumaal on piirivalve mures, veerand valvatavast alast on raskesti ligipääsetav

Saatse piirivalvekordoni juht Arvi Suvi kuulab kulm kortsus Mart Helme juttu, mis ta eelmisel nädalal ERR-i intervjuus rääkis: Eesti piir on auklik ja seda peaaegu ei kontrollita. Mees nagu majakas, väga pikk ja kerekas, kuulab Suvi EKRE esimehe jutu stoilise rahuga ära ja muigab. „Ka maanteel võib gaasi põhja vajutada ja vaadata, kas saab 200 kilomeetrit tunnis sõita. Võimalus on ikka. Aga inimese omal riskil,” ütleb Suvi. Ta on Setumaal Eesti-Vene piiri valvanud 1995. aastast ning suhtub Helme kelkimisse skepsisega. Samal ajal annab ta mõista, et Helme jutus on ka terake tõtt. On kohti, kuhu piirivalvuri jalg alati ei ulata. Suve hinnangul on Saatse ja Värska (mõlemad kuuluvad Saatse kordoni alla) kordonites valvatavast 82 km piirijoonest ligi neljandik raskesti ligipääsetav soine ala.