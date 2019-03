On tõsi, et läbirääkimiste alguses võeti ette teemad, kus oli kõige kergem leida üksmeelt, sellal kui palju keerukamat kõneainet on edasi lükatud. Võib veel juhtuda, et lähipäevil lepitakse kokku muutustes, mida mõned on hirmuga oodanud. Ometi on nüüd juba täiesti võimalik, et EKRE saab valitsusse, aga sellest ei muutu suures plaanis midagi.

Kui seni käsitletud teemad olid EKRE jaoks mõnevõrra teisejärgulised, siis eile lepiti kokku sisserändeküsimustes, mis on EKRE üks tuumikteemasid. Otsustati, et laias laastus jäävad asjad vanaviisi. Rõhutati, et Eesti immigratsioonipoliitika jääb konservatiivseks. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder lubas aga tugevalt seista ettevõtluse, sealhulgas idufirmade arengu eest.