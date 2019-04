Kes peaks varem pensionile saama?

Nõukogude aja pärandina on Eesti pensionisüsteemi jäänud ridamisi erandeid, mille alusel lubatakse inimestel minna pensionile enne vanaduspensioniiga. On pikk nimekiri ameteid, mille pidajatel võimaldatakse minna pensionile viis või kümme aastat enne pensioniiga. Selle põhjus on hinnang, et need töökohad rikuvad tervist ning seetõttu tuleb töötaja varem pensionile saata. Samuti makstakse väljateenitud aastate pensioni, mida mõnel erialal võib saada juba enne 40. eluaastat. Seda pensioni makstakse ametialadel, kus mingist vanusest polevat võimalik töötada. Klassikaline näide on balletitantsija, kuid ka koorilaulja, madrus ja õhusõiduki meeskonna liige.