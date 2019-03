Kliimastreik jõuab Eestisse. Reedel lähevad noored kooli asemel tänavale

Meeleavaldus toimub Tallinnas ja Tartus. Toompeale on end üritusest osa võtma märkinud üle 400 inimese, huvi on tundnud üle 2000 inimese. Tartus on potentsiaalseid osalejaid 300.

Eesti kliimastreigile lükkas hoo sisse Kristin Siil, 16-aastane Tallina Arte gümnaasiumi õpilane. See on esimene keskkonnateemaline üritus, mida ta korraldab. Veebruaris märkas Siil, et mujal Euroopas veedavad õpilased kõik reeded tänavatel, ja uuris, kas ka Eestis oleks põhjust sel moel oma arvamust avaldada. „Tuli välja, et nagu oleks vaja,” muigab ta. „Me oleme tootmist vaadates 17. kõige süsinikuintensiivsem riik inimese kohta. Põlevkivi kahjustab tugevalt meie mainet roheliste riikide seas,” märgib ta.