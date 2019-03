Kolmikliitude kaalukeel Helir-Valdor Seeder: Reformierakond tegi oma otsuse läbirääkimiste alguses. Teine variant oli meile Keskerakond. Valik oli lihtne

Joosep Tiks joosep.tiks@epl.ee RUS

Eile otsustas Isamaa eestseisus anda rohelise tule Isamaa-EKRE-Keskerakonna koalitsiooniläbirääkimistele. Foto: Ilmar Saabas

* „Meie usalduse taha koalitsioon ei jäänud. See katkes Reformierakonna otsuse tulemusena.”



* „Läbirääkimiste ajal me alternatiive ei otsi, seda kinnitan.”



* „Õigussüsteem peab olema õigusriigi alustala, aga ei tähenda, et Eesti õigussüsteemis ei oleks vaja teha mingeid muudatusi. On küll!”