Kolmikvalitsuse sünd on väga tõenäoline

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE juhid lugesid volikogudel ette ühisavalduse, millega selgitasid, et erakonnad plaanivad omavahelisi kõnelusi jätkata. Pärast volikogusid andsid erakondade juhtpoliitikud intervjuudes mõista, et koalitsioon sünnib üsna kindlasti.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tunnistas samal ajal, et koalitsioonilepe ei jõua erakonnas kinnitamiseni neljapäevaks ehk uue riigikogu koosseisu kogunemiseks.

Täna arutavad läbirääkijad riigieelarvelisi võimalusi oma eesmärkide elluviimiseks. Samuti tuleb jagada hulk tähtsaid ametikohti. Ajakirjanduses on seni avaldatud, et küllap läheb peaministrikoht Keskerakonnale, riigikogu esimehe koht EKRE-le ja Euroopa Komisjoni voliniku koht Isamaale. Jagada tuleb veel 40–50 ametiposti: ministrikohad, riigikogu komisjonide juhid, Kontrollikoja liige, riigiinstitutsioonide nõukogude kohad, loetles EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme. EKRE esimees Mart Helme ütles, et praeguse plaani järgi saab iga erakond neli ministriportfelli ning „kahepealised” ministeeriumid kaotatakse.