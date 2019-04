Kõlvart: kui näen, kuhu ehitatakse maju, tekib küsimus, kuidas on see võimalik ja kes seda lubas

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinnas võetud liiklusprobleemi lahendamiseks suund, et teeme kesklinnast läbisõidu võimalused ebamugavaks. Aga kuhu liiklus suunata? Alternatiive väga palju ei ole. Kui tee on kitsas ja autod kasutavad seda, siis on nad sellel teelõigul veel kauem ja kahju keskkonnale pole mitte väiksem, vaid hoopis suurem.