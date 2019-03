Eile allkirjastasid Eesti perearstide selts, terviseamet, haigekassa ja sotsiaalministeerium koostöökokkuleppe, kus sõnastasid ühise arusaama perearstide töö tulevikusuundumustest. „Kas see toob midagi murranguliselt teistsugust Eesti esmatasandi perearstiabi arengusse? Ei, ei too,” oli sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse otsekohene. Siiski olid kõik laua taga istujad elevil ja suisa hämmingus, et selline lepe on suudetud sõlmida.