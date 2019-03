„Need, kes elavad rikkalt, saavad rikkamaks. Aga see, kes on jäänud rataste vahele, ei rikastu. Iga aasta tõuseb pension 6%, aga kui pension on kaks-kolmsada eurot, siis see ei anna mingit võitu,” kirjeldab Tallinna Punase Risti juhatuse liige Harri Viik Tallinna supiköögi klientide seisu.

Kassisaba vaiksete tänavate vahel on Punase Risti maja, mille tagahoovist avanebki sissepääs supikööki. Järjekorras seisab igati ontliku välimusega Volodja. „Kunagi oli täitsa alkohoolik. Kartsime, et sureb ära juba,” ütleb tema kohta Punase Risti Tallinna seltsi juht Lilia Laul-Gontšarenko. Volodja võtsid oma hoole alla ema Teresa õed, kes saatsid ta aastaks Venemaale laagrisse. „Tuli tagasi, sai jalad alla,” kiidab Lilia heatujulist Volodjat, kes käib ka ise alatasa vabatahtlikuna köögis abiks.