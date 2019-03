Lennart 90. Lennart Meri silmis oli ajakirjanduse ülesanne ohjeldada anarhiat, kurja sõna, teadmatust ja viha

Üks põhjus, miks tänane Eesti Päevaleht tähistab Lennart Meri 90. sünniaastapäeva just tema maitse järgi koostatud erilehega, oli ta kriitiline suhtumine Eesti ajakirjandusse. Kui kriitiline ta tegelikult siis oli?

Mitte ainult Eesti ajakirjanduse vastu. 2003. aastal kritiseeris ta Schierensee kohtumisel sakslastest auditooriumi ees ka Saksamaa ajakirjandust. Seal küsis ta teravalt: kas oleme suutnud puhtana hoida oma informatsiooni? Ja sidus informatsiooni puhtuse demokraatia säilitamise väljavaadetega. Ta oli vana kooli mees ja ootas ajakirjanduselt kahte asja: vabadust ja moraalsust. Vabadust kõnelda asjadest nii, nagu nad on, ja vahetada mõtteid, nii nagu nad kellelgi on. Moraalsus aga tähendab vastutust, kokkuleppeid, teatud mõttelisi piire suhtlemisel ligimesega. Neid kokkuleppeid on inimesed püüdnud vahelduva eduga endale seada alates kahele jalale tõusmisest.