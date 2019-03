Lennart 90. Lennart Meri võiks väikesadamate üle uhkust tunda, ehkki arenguruumi on

Ministeeriumid ja huvirühmad töötasid 2014. aastal välja dokumendi „Eesti väikesadamate kontseptsioon 2014–2020”. See aeg hakkab ümber saama. Kuhu oleme jõudnud?

Eesti sadamaekspertide sõnul oleme läbinud pika tee. Viimase 13 aasta jooksul on meie väikesadamatesse paigutatud hinnanguliselt 50–100 miljonit eurot. Meil on umbes 50 külalissadamat, kus iga alus ja meeskond saab euroopalikku teenust.

Eestis on praegu registreeritud umbes 35 000 veesõidukit ning nende arv kasvab jõudsalt, umbes 1200–1300 võrra aastas. Seda toetab just tasemel väikesadamate võrgustik. Kakumäe inimesed on Piritale minekuks valinud pooleteisetunnise autosõidu asemel veetee. Auto asemel ostetakse mootorpaat.

Kui väikesadamate kontseptsioon 2014. aastal loodi, siis oli arendajate soov, et arvestataks kõiki tähtsaid funktsioone. Seda, et väikesadam oleks üldise liiklustaristu osa, merehariduse edendaja, aga ka turismiedendaja. Paraku jäi dokumenti ainult turismi osa, sest nagu üks meid konsulteerinud ekspert ütles: „Meie enda Brüsselis toona tegutsenud vuntsidega mees arvas, et see ei ole transpordivõrgu osa.”