Lennart 90. NATO rahvusvahelise õiguse eestseisjana

Eriti tähtis oli muidugi see, et USA, kes oli nii enne I kui ka II maailmasõda suhtunud Euroopa hädadesse ükskõikselt, sidus ennast lepinguliselt Euroopaga ja andis paljudele Euroopa riikidele, kaasa arvatud oma äsjastele vaenlastele, julgeolekugarantiid. NATO on seisnud rahu eest tänaseks 70 aastat. Organisatsioon moodustab demokraatliku ja rahvusvahelisel õigusel põhineva maailmakorra tuuma. Pole juhus, et Venemaa suhtub nii agressiivselt NATO-sse kui organisatsiooni, ehkki paljude NATO liikmetega saadakse üsna hästi läbi.