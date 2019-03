Levinud viga, suur kahju. Kuidas Savisaar mitmesajast tuhandest eurost ilma jäi

Dagne Mihkels

* Kümned advokaadid, sh tuntud nimed, on teinud ühe ja sama vea, mis on läinud nende klientidele rohkem või vähem maksma.



* Maakohtu arvates tegi selle vea ka Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs.



* Kui kõrgemad kohtud selle arvamusega nõustuvad, võib Savisaar nõuda Nääsilt või Lextalilt 228 000 eurot.



* Nääsi rahakott ei ole siiski ohus, sest advokaadid ja advokaadibürood on kallite eksimuste vastu kindlustatud. Kui Nääs oli hooletu, hüvitaks Savisaarele kulud kindlustusfirma.