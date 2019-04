Liigne mugavus vanglates – kinnipeetavatel kaob tööharjumus

„Mul ei olnud välja minnes mingit tööharjumust ega oskust inimestega suhelda,” ütleb Rocky, kes on vanglas istunud mitu korda. Sel korral oli talle suureks abiks tema tugiisik Eva Üprus. „Kujutage ise ette, et vangla väravad lähevad lahti ja sul on 170 eurot, mis sa peale hakkad siis?” tõstatab ta ausa küsimuse, „vangla lausa soosib kuritegelikule teele tagasi minemist.”

Üprus nõustub ja ütleb, et kinnipeetavad vajavad abi, ent kui neisse suhtutakse kui riski, siis nad käituvadki nii. „Kui vang tunneb, et ta on number, risk või pahategija, siis ta ka käitub nii,” lausub ta.