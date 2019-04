Mastaapses fentanüüliäris kahtlustatavad vennad Kärbergid jõudsid kohtupinki

2017. aasta jaanuaris algas politseioperatsioon, mille tulemit kirjeldasid ametivõimud hiljem meedias „ulmelisena”. Ligikaudu pool aastat kestnud jälitusoperatsioon päädis juuli lõpupäevil, kui vennad Dimitri ja Paul Kärberg kahtlustatuna ulatuslikus narkoäris kinni peeti. Narkoäri ajasid nad 2017. aasta algusest ning politsei tuvastas neli müügi juhtumit, seejuures neist kolmel oli kliendiks politsei salaagent varjunimega Henrikas Buivydas.

Dimitri Kärberg ei vastanud terve istungi jooksul ühelegi küsimusele. Tema pilk uitas kohtusaali lae all või oli suunatud maha. „Ma ei ole teadlik, kas Dimitril on emotsionaalne probleem või mõni muu mure,” selgitas tema kaitsja Olev Kuklase kohtunikule. Istungi vaheajal kutsuti Dimitrit üle vaatama kiirabi, kes veendus, et mees mõistab ümberringi toimuvat ja on võimeline istungil osalema.