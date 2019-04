„Ei ole nii, et lihtsalt minnakse ja proovitakse. Üldreegel on see, et vastapool teeb intensiivset tööd, vaatab, mis on inimese nõrgad kohad. Hinnatakse, et sel inimesel on mingi nõrkus, mida on võimalik ära kasutada, mis peaks viima värbamiseni. Kui leitakse see nõrkus üles, siis seda nõrkust üritatakse ära kasutada ja nii inimene sinna võrku satub. Ehku peale tegevust on väga vähe,” selgitas kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu, kuidas satuvad inimesed olukorda, kus neil justkui polegi muud võimalust, kui välisriigi luureteenistuse heaks tööle hakata.

Viimase 13 aastaga on tabatud kuus riigireeturit ja tosin inimest, kes on teinud koostööd Vene eriteenistustega.