Kell seitse pühapäeva õhtul, kui erakondade valimispeod peaksid algama, seisavad tühjades peopaikades ainultajakirjanikud. Keskerakonna jaoks on Saku suurhallis kaetud valgete linadega lauad ja seinu kaunistavad hiigelsuured portreepildid erakonna juhtliikmetest. „Pean ausalt ütlema, et minus tekitasid need isegi pisut kõhedust,” kirjeldab Delfi ajakirjanik Karoliina Vasli tühjast suurhallist isikukultuslikke plakateid. Peole pääsemiseks tuleb välja käia 30 eurot.

Samal ajal ootab fotograaf Andres Putting EKRE peol Vabaduse väljakul. „Tühjus. Vaid kaheksa ERR-i töötajat istub siin ja haigutab,” annab ta teada ja saadab pildi nukrast ETV kaamerast, mis seisab üksi keset tühja väljakut. Samal ajal korjavad Wabaduse kohviku töötajad laudadelt kahvleid, nuge ja klaase. „Tulemas on vist kõvem pidu,” arutleb Putting.