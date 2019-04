„Nooruke ajakirjanik. Järelikult ajupestud,” muigab maaülikooli emeriitprofessor ja metsanduse elutööpreemia laureaat Artur Nilson, kui kohtume. Ta teab, et tema mõtted pole populaarsed ega lähe kokku ühiskondliku paradigmaga. Ökoloogiakonverentsidele pole ta oodatud. Matemaatilise mõtlejana on tema kujutlus metsade majandamisest liiga keeruline, et üldsust erutada. Meie võtame tema koduses kabinetis intervjuuks istet siiski avatud meeltega.