Mõttelaiskus või ökopoliitika? SDE kopeerib EKRE-t, Eesti 200 Reformierakonda. Erakondade programmidest võib leida ohtralt sõna-sõnalt kattuvaid lubadusi

SDE programmis oli aateline punkt: „Eesti on eesti rahva ajalooline kodumaa, ainus koht maailmas, kus eestlastel kui põlisrahval on eelisõigus ja kohustus luua tingimused oma rahvuse, keele ja kultuuri kestvaks arenguks ning rahvuslikuks julgeolekuks. Omariiklus on vastutus, mis eeldab vastastikust avatust ja võrdväärset koostööd teiste riikide ja rahvastega.”

Selline punkt oli EKRE 2015. aasta riigikogu valimiste platvormis, sotsid olid selle oma programmi pistnud 2011. aastal.

Läheb vaja pisut ajaloolist mälu ja nüüdseks juba ürikuks muutunud dokumentides kaevamist ning selgub, et selline punkt oli juba 2006. aastal Eesti Rahvusliku Liikumise seisukohtades. Siis kõlas see: „Eesti on ainus koht maailmas, kus eestlastel kui põlisrahval on eelisõigus ja kohustus luua tingimused oma rahvuse, keele ja kultuuri kestvaks arenguks ja rahvuslikuks julgeolekuks.”

Järgmisel aastal mugandati see juba Rahvaliidu programmi ja täiendati rahvusvahelise koostööga. Siis jõudsid punkti kasutada sotsid ja 2012. aastal maandus see äsja loodud EKRE programmis.