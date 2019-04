„Must! Mine koju!” Iraani tippspetsialist peab rassismi tõttu perega Eestist lahkuma

Zahed on 33-aastane Iraani mees. Ta tuli viis aastat tagasi sõbra soovitusel Eestisse materjaliteadust õppima. Ta leidis eesti naise, kellega on neil praeguseks kaheaastane laps. Juba enne Tallinna tehnikaülikoolis magistrikraadi omandamist sai iraanlane tööle masinaehituse projektijuhina. Kuna ametikoht vajab tippspetsialisti, oli sinna äärmiselt keeruline inimest leida. Keeruline on ettevõttel ka nüüd, kui Zahed on otsustanud, et kolib esimesel võimalusel perega Eestist ära, sest ei suuda enam taluda inimeste rassilisi eelarvamusi ja verbaalseid rünnakuid tänaval või poes.