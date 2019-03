Rehvid Pluss kampaania hõiskab, et soodsad rehvid saab Rehvirally raames. Circle K kutsub ostma kohvi, mis oleks kliendi bestikas, ja vana tuntud kommifirma Kalev lasi välja šokolaadi, mille pakendil ilutseb „naiss sõps”.

Miks ettevõtted eesti keelt niimoodi väärkohtlevad? „Me ei ole selle vaatenurga alt üldse mõelnud,” on Rehvid Pluss juht Kristjan Suurväli hämmingus. Ta seletab, et ingliskeelne rally sattus sõnas kokku eestikeelse „rehviga” sellepärast, et igrekiga ralli seostub nende hinnangul rohkem spordiga. „Rally.ee on ralliliidu leht, WRC-s on rally samuti igrekiga. Nii näeb ilusam välja ka. Rally seostub rohkem spordi ja rehvidega ning ehk müüb ka paremini,” põhjendab Suurväli.