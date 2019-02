Nüüd avalik. Programm ideaalselt parteilt, keda valiksid kõik

Eesti Päevaleht ja Delfi avaldasid kuu aega tagasi koostöös Tallinna ülikooli riigiteadlastega valimismootori, kus lugejad on saanud testida oma poliitilisi vaateid peamiselt kuue reitingutes juhtiva partei programmidel põhinevate küsimuste järgi.

Valimismootorit oli eilseks eesti ja vene keeles täidetud kokku üle 86 000 korra. Selle kasutajate eelistatuimatest vastusevariantidest saab kokku panna ideaalse parteiprogrammi sellise Eesti jaoks, mis võiks sobida võimalikult paljudele inimestele. Muidugi peegeldab see Eesti Päevalehe ja Delfi lugejate arvamusi mootorisse sattunud küsimuste baasil ning see ei ole teaduslike meetoditega koostatud valim. Aga mõttemänguna ideaalsest Eestist on see siiski väga huvitav.