Päästeameti palgatõusud. Rohkem ülemustele, vähem päästjatele

Palgalõhe päästjate ja nende ülemuste vahel käriseb. Kui päästja sissetulek on viimase viie aastaga suurenenud 39%, siis neil, kelle ametinimetus on juht või pealik, on palk tõusnud keskmiselt 54,2%.

11 aastat tagasi päästjaks läinud Taavi (nimi muudetud – J. T.) tunneb, et sisekaitseakadeemia haridus on raisku läinud. Ta ütleb, et peaaegu kogu ta komando on täis kõrgharitud päästjaid, kes kõik ootavad võimalust karjääriredelil edasi pürgida. „Konkurents kõrgematele kohtadele on tihe,” sõnab Taavi. „Mõtlen, et mis ma seal akadeemias selle kõrghariduse omandasin, kui siin pritsumajas päästja olen.”