Enne, kui üliõpilane diplomitöö eelkaitsmisele lubatakse, kontrollitakse tööd plagiaadituvastustarkvaraga. Tartu ülikoolis on see süsteem nimega Urkund. Ülikooli pressiesindaja Kristina Kurmi sõnul on tööjaotus instituutides erinev. „Mõnes üksuses kontrollib tööd plagiaadituvastustarkvaraga töö retsensent või keegi komisjonist, mõnes teeb kontrolli kõigile laekunud töödele hoopis õppekorraldaja ja edastab siis retsensentidele töö koos plagiaadituvastussüsteemi raportiga,” selgitab ta korraldust.

Viimastel aastatel on aga hakatud kasutama õpikeskkonda Moodle, mis kontrollib automaatselt töö kattuvusi muude allikatega. Ka Kovalenko tõdeb, et laadis oma tööd just sinna. „Kui tol hetkel oli kõik korras ja praegu ei ole, siis tekib küsimus, kui väga me seda tarkvara saame usaldada?” tõstatab küsimuse Kovalenko majandusteaduskonna lõputööd retsenseerinud Mark Kantšukov.