Veel aasta tagasi ei teadnud Prantsusmaalt pärit 18-aastane Arthur Palmieri Eestist midagi. „Kui esimest korda nägin nime Eesti, siis mõtlesin, mis see on,” kirjeldab ta. Nüüd töötab Arthur Tallinnas Kiikhobu lasteaias vabatahtlikuna ja aitab viie-kuueaastastel mudilastel maailma paremini mõista.

Möödunud kevadel lõpetas Arthur keskkooli ja oli veendunud, et ei lähe kohe kõrgkooli õppima, vaid tahab maailmas pisut ringi vaatama. „Mul on vaja areneda, näha ja õppida suuremalt mõtlema,” põhjendab ta. Ta on kindel, et kodumaale naastes läheb ta ülikooli majandust õppima. Tegelikult tahtiski Arthur tulla vabatahtlikuks kuhugi põhjamaale, sest tema sõnul on neil ideaalselt toimiv majandussüsteem. „Tahtsin teada, miks on siin parem kui mujal,” lisab ta.