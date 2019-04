President tahab sadat vihavaba päeva

Kolmapäeval allkirjastas president Kersti Kaljulaid Kadriorus otsuse nimetada ametisse uus valitsus. Vahetult enne seda rivistati pressikonverentsiks üles nüüdseks valitsusse kuuluvate erakondade esimehed. Nagu Kaljulaid hiljem märkis, tehti seda selleks, et Eesti inimesed saaksid kuulda, et nende valitsus seisab nende kõikide eest.

Esmalt sai sõna Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas. Ta avaldas presidendile tänu selle eest, et ta valitsuse kinnitab. Ratas lisas, et soovib isiklikult Kaljulaidi tänada ka ministrikandidaatidega peetud kohtumiste eest. Peaministri sõnutsi on see lubanud ehitada sildu, toonud ühiskonda juurde mõistmist ning võtnud maha pingeid ja hirme.