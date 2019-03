Prokuratuur tegutseb vaikides, Alaver kaotab teenetemärgid

Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juht Taavi Pern vastas eile sõbralikult, kuid kindlameelselt „ei saa vastata” enamikule Eesti Päevalehe küsimustele Seefeldi dopingujuhtumi kohta.

Kokkuvõtvalt: prokuratuur ei oska veel öelda, kas Eestis on vajalik algatada dopingujuhtumi osas oma kriminaalmenetlus. 1. märtsi õhtul laekus Riigiprokuratuuri Eesti Suusaliidu kuriteoteade, milles paluti kontrollida, kas meedias avaldatud info dopingu kasutamisele kallutamise osas vastab tõele. Suhtleme aktiivselt meie rahvusvaheliste koostööpartneritega Austrias, et välja selgitada, mis mahus praegune kriminaalmenetlus käimas on ning kas dopingule kallutamist uuritakse Austria kriminaalmenetluse raames või on vajalik eraldi menetluse alustamine Eestis.