Poliitikute seas on liikvele läinud linnalegend, et riigieelarves on 250 miljonit vaba raha, mida uus koalitsioon saab oma äranägemise järgi jagada. Seda 250 miljonit jagades suutsid Keskerakond ja Reformierakond lausa tülli minna, sest esimene süüdistas teist soovis kogu 250-miljoniline rahapott oma lubaduste katteks endale krahmata. Rahandusministeeriumil on sellest aga oma arusaam.