Raivo Aeg: iga terve mõistusega inimene saab aru, et eriteenistustel ei ole riigis totaalset kontrolli

Mis on koalitsioonilepingu põhjal justiitsministeeriumile kõige olulisem teema?

Neid on päris palju: riigireform, rahva suurem kaasamine, rahvahääletuse ja rahvaalgatuse temaatikad, mida tuleb kajastada justiitsministeeriumi tööplaanis. Varasemad teemad lähevad edasi, eelmine justiitsminister on korduvalt rääkinud, et seadusloome maht on ülemäära suur, aga seda ei saa hoobilt ja ühe raksuga vähendada. Meie soov on suurendada nii kriminaalmenetluste kui ka tsiviilasjade otsustusprotsessi kiirust, need on kohati liiga pikad. Protsesside kiirendamiseks tuleb leida vahendeid ja meetodeid, olgu need siis täienduskoolitused, kohtunike rotatsioon... Valmis retsepti pole kellelgi, see tuleb läbi arutada. Koalitsioonilepingus on ära märgitud poliitiline tahe, ministeeriumil koos ametkondadega tuleb lahendused leida.