Erakorralised ajad nõuavad erakorralisi tegusid. Pea paarkümmend aastat on taasiseseisvunud vabariigi institutsioonid saanud pingutada ettearvatavuse ja usaldusväärsuse suurendamise nimel, et Eesti paistaks oma inimestele ja ka maailmale rahuliku, pigem tavalise riigina.

See on eeldanud, et osalised peavad kinni mängureeglitest ehk põhiseadusest, seadustest ja ka väljakujunenud tavadest. Aga pärast seekordseid valimisi on Keskerakonna esimees Jüri Ratas pannud käima kolmikliidu – enda partei, EKRE ja Isamaa –, mis on kõike muud kui pisut igavakski muutunud ettearvatav käitumine. Kõige selle taustal on üpris silmapaistev, et president Kersti Kaljulaid jätkab tegutsemist, justkui käiks kõik tavapäraseid radu pidi.