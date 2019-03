Miks valis Reformierakond partneriks just Keskerakonna, sellele küsimusele vastates ütleb Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et mida vähem osapooli on koalitsioonis, seda lihtsam on teoreetiliselt kokku leppida." Teisalt, küllap nad lootsid esimeste konsultatsioonide tulemusena, et Keskerakond on pärast valimistulemust, mis päriselt nende ootustele ei vastanud, võib-olla leplikum ja tunduvalt järeleandlikum kui sotsiaaldemokraadid ja meie."