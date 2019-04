Sööbik ja Pisik elutsevad segamatult paljude Eesti laste hammastes

Hambaarstid tunnistavad, et laste hambapesu kvaliteediga ei saa rahul olla. Lisaks ei vii umbes pooled lapsevanemad oma võsukesi regulaarselt hambaarsti vastuvõtule, mis tähendab, et Sööbikul ja Pisikul on paljude laste suus tõeline priipõli. Ning hammaste vahetumisega mured suust ei kao: kaariest tekitavad bakterid jäävad suhu edasi ja lagundavad jäävhambaid. Eesti mudilaste hammaste seisukorda kaardistanud uuring annab ülevaate, mis on meie laste suus hästi ja mis halvasti.