Soome Greenpeace’i juht: keegi meist ei taha elada ühiskonnas, kus noored on kaotanud usu tulevikku

Looduskaitseorganisatsiooni Greenpeace Soome haru juhtiv Sini Harkki käib Eestis sageli. Veetnud palju suvesid oma Läänemaal asuvas suvilas, oskab ta Eestit ja Soomet võrrelda. Ta arvab, et erinevalt Soomest ei peeta Eestis kliimamuutust kuigi oluliseks.

2013. aastal istus Harkki Venemaal toimunud meeleavalduse tõttu kolm kuud vanglas, nüüd kõneleb ta tasakaalukalt. Helsingin Sanomates ilmunud mängulises loos nimetati teda võimalikuks keskkonnaministriks juhul, kui peaks tulema ametnike-asjatundjate valitsus, nagu oli korra 1970. aastatel.

Kooliõpilaste kliimastreigid pole Eesti ühiskonnas eriti elavat arutelu tekitanud. Vähesedki mõttevahetused ei keskendu niivõrd sellele, mida teha kliimamuutuse peatamiseks, kuivõrd sellele, kas muutusi on tekitanud inimtegevus või looduse loomulik tsükkel. Millised on need arutelud Soomes?



Ma ütleksin, et sellest oleme me juba kaugel, kuna kliimateadus on olnud väga selge juba niivõrd pikka aega.