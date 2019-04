Targad autod ajasid Andrus Ansipi ja ülejäänud Euroopa Komisjoni tülli

Brüsseli koridorides on viimased kuu aega käinud kibe autotööstuse huve puudutav lobistamislahing, mis esiteks poolitas Jean-Claude Junckeri juhitava Euroopa Komisjoni ning täna ajab kahte lehte Euroopa Parlamendi. Selle keskmest leidis end ka Eesti eurovolinik ja komisjoni asepresident Andrus Ansip.

Pealtnäha on tegemist väikeste tehnikavidinate kohta käiva äärmiselt spetsiifilise küsimusega, kuid nagu möönis EL-i poliitikat kajastav väljaanne Politico, on kaalul miljardeid eurosid tulevikuinvesteeringuid.

Tüli, mis lahvatas kuu aega tagasi Euroopa Komisjoni volinike kitsas ringis, on ujunud Brüsselis ereda päevavalguse kätte. Arutatakse tuleviku tarkade, interneti kaudu üksteisega suhtlevate autode üle. See on omakorda eeldus, et saab üldse rääkida isesõitvate sõidukite arendamisest, mis on autotööstuses kuum teema.