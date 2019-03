Ka meie poliitika võib hakata ekrestuma, tunnistab Tallinna ülikooli politoloogia õppejõud Tõnis Saarts.

Kardetakse, et kui EKRE pääseb valitsusse, on kõik hukas. Kas üldse ja mille poolest hakkab valitsus erinema nendest, mis meil tavaliselt on olnud?

Tõenäoliselt tuleb meile 1991. aastast arvates kõige rahvuskonservatiivsem valitsus. Keskerakond mingil määral tasakaalustab seda, aga kui palju, seda on raske öelda. Rahvuskonservatiividele on see kindlasti unistuste valitsus, nii rahvuskonservatiivse rõhuasetusega valitsust ei oleks Isamaa Reformierakonnaga saanud teha.