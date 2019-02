Vabaduse väljak on tõrvikukandjate hingeauru ja kilavaid silmi täis kui suvine bassein. Kõik ootavad, mil süüdata nui. EKRE noorteorganisatsiooni juht Ruuben Kaalep nendib, et tõrvikuid sai kohale toodud 5000, aga neist tuleb vist puudu. „Nii palju rahvast pole enne rongkäiku siin varem olnud,” ütleb ta. Üle Harjumäe tuleb valgusvihkude kaupa veel lisa – kahes veerus jalutatakse kohale bussidest, mis on inimesi toonud Tallinna marssima ka teistest maakondadest.