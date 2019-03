TÜ ajakirjanduse dotsent: poliitikute väga suured rumalused tuleks tähelepanuta jätta

Kas ajakirjandus on koalitsioonikõnelusi kajastades ületanud kõiki eetikapiire?

Ma ei arva, et asi nii hull on. Mulle tundub praegu suuremate väljaannete põhjal, et kajastatakse väga hoolikalt kõiki erinevaid samme. See, mis puudu jääb, on kriitiline küsimus, mida need sammud tähendavad.

Tihti ei ole küsitud seda, miks nad koalitsiooniläbirääkimisi peavad, kui protseduuriliste reeglite alusel ei ole neil õigust seda teha. Nende tegusid on võetud, nagu seda on serveeritud, aga kriitiline küsimus on jäänud ajakirjanikel küsimata. Oluline on, et see küsimus jääks ka lugejale kõlama, sest muidu nad unustavad ära, mis tasandil ametlikud protsessid üldsegi on. Arvestades inimeste meediatähelepanu killustatust, siis võib tervikpilt jääda kokku panemata. Minu arvates on siiski oluline hoida kriitilist fooni.

Tähendab leiate, et kisa on rohkem, kui asi seda väärt on?

Ma arvan küll. Aga poliitikud saavad sellest võimu ja autoriteeti juurde.