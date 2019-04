„Vaadake ette, see on pedofiil!” Inimesed mõistavad sotsiaalmeedias süüdimatult omakohut

Dagne Mihkels dagne.mihkels@epl.ee RUS

Sotsiaalmeedia populaarsuse kasvuga on sagenenud juhtumid, kui kellegi üle mõistetakse kohut sotsiaalmeedias.



Inimesed võtavad endale nii politsei, prokuratuuri kui ka kohtu rolli ega taipa, et rikuvad nii seadusi kui ka kellegi elu.



Osa süütult kannatajaid on pöördunud kohtusse, et nõuda neid alusetult vargaks või pedofiiliks tembeldajatelt välja tuhandeid eurosid valuraha.