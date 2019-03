Vaikus enne tormi. Eelispositsioonil Isamaa

Kuigi Keskerakonnalt korvi saanud Reformierakond tegi möödunud töönädala lõpus koalitsiooni moodustamise ettepaneku sotsidele ja Isamaale, peeti koalitsioonikõneluste poksiringis nädalavahetusel mõningast vaheaega. „Vaikus enne tormi,” muigasid keskerakondlased omavahel. Suuremaid kohtumisi nädalavahetusel parteide vahel ei toimunud. See muidugi ei tähenda, nagu poleks tehtud arvukalt telefonikõnesid.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatuse liige, riigikogu esimehe ametist lahkuv Eiki Nestor kommenteeris, et kui kutsutakse läbi rääkima, on viisakas seda ka teha. „Üldiselt on riigimehelik lähenemine meile iseloomulik. Me teame, et oma ideid on koalitsioonis alati lihtsam ellu viia kui opositsioonis, ja seetõttu ka saame aru, kui peetakse läbirääkimisi. Seetõttu ma usun, et ju me läheme läbi rääkima. Kindlasti anname aru, et see ei pruugi lihtne olla,” sõnas Nestor.