Viis põhjust, miks Keskerakonna venelased EKRE vastu mässama ei hakanud

Kui tuli teade EKRE-ga koalitsiooniläbirääkimiste alustamisest, olid just Keskerakonna venelased selle suhtes kõige kriitilisemad. Praeguseks on läbirääkimised lõpusirgel ning venelaste vastuseis on vaibunud. Sellel on mitu põhjust

1. Neil pole tegelikult valikut

Otsuse teha koalitsioon EKRE ja Isamaaga tegi Keskerakonna esimees Jüri Ratas koos oma lähemate nõustajatega. Kui otsus oli tehtud, anti see erakonna juhatusele ja volikogule arutamiseks, aga see arutelu ei muutnud midagi.

Peamiseks põhjuseks on erakondade suur sõltuvus oma juhtidest. Just erakonna esimehed on erakonna avalikud näod, erakondade reitingud sõltuvad paljuski esimeeste isiklikust populaarsusest. Seetõttu on erakonna palgalised poliitikud huvitatud oma erakonna esimehe tugevdamisest, mitte nõrgestamisest. Eesti erakonnad on seaduse silmis lihtsad mittetulundusorganisatsioonid, aga sisemiselt ülesehituselt ja distsipliinilt sarnanevad nad rohkem sõjaväe kui mõne hägusa vabaühendusega.