Viis tundi peldikujuttu. Kuidas eristada harilikku ja ökoväljaheidet?

„Tallinlased peavad meile väga tänulikud olema, sest kui me siin Pandiveres maha pissime, siis kahe kuu pärast on see vesi Ülemiste järvest teie joogilaual ja väga piinlik oleks teile pakkuda halva kvaliteediga vett,” juhatab veepäeva raames korraldatud peldikuseminari sisse puhta vee teemapargi juht Priit Adler.

Veevabade käimlate ekspert Peep Tobreluts rõhutab, et kuivkäimlad on tulevik maailmas, kus vesi on üha halvemini kättesaadav ressurss. Peldik ei pea ainult õues asuma ning võiks kenasti sobituda ka keskkonnahoidliku hipsteri maailma: tänapäevased lahendused on lõhnatud ja visuaalselt kenad. Pealegi on kuivkemmergud veesäästlikud: ühelt poolt hoiavad need kokku puhast vett, teisalt jääb tekkimata reovesi, mida on keeruline puhastada. Tobreluts pakub, et äkki piisab inimeste ümberkasvatamiseks sellest, kui panna kuivkäimlatele silt „Öko”. „Me peaksime inimesi suunama selle poole, et on olemas ökositt ja tavaline sitt.”