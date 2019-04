Viktoria Ladõnskaja-Kubits: kui EKRE sõimab inimesi, jääb mul üle vaid üks – hääletada vastu

Isamaa fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits annab mõista, et kui tema südametunnistus millegi poolt hääletada ei luba, siis ta seda ka ei tee. Kirjeldatud põhimõtet järgides on ta juba mitmel korral jäänud silma sellega, et pole jaganud oma erakonnakaaslaste arvamust. „Teen oma tööd südamega. Südamega tehes tunned ja tunnetad rohkem kui lihtsalt nuppu vajutades,” sõnab poliitik ise ning lubab sarnasel kursil jätkata.