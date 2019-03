Endise NO99 teatrimaja ideekonkursile laekus 16 ettepanekut

Ideede esitajate seas on aastaid tegutsenud loomingulisi ühendusi ja uuemaid tulijaid, nii suuremaid kui ka väiksemaid tegijaid.

„Nagu loodus ei salli tühja kohta, näib see samamoodi olevat meie etenduskunstide maastikul. Nii suur ideede hulk on igal juhul muljetavaldav ja konkurents vabaks jäänud teatrimajale kujuneb tihedaks,“ kinnitas Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein. „Meie väga eripalgeline teater nõuab endale väljundit. Mitmekesisuse kui väärtuse hoidmine on ka selle konkursi üks eesmärke,“ lisas ta.

Laekunud esildiste seast valitakse aprilliks välja üks või mitu ideed, mille üle hakatakse pidama täpsustavaid läbirääkimisi. Lisaks Kultuuriministeeriumi ja Sakala 3 hoonet haldava sihtasutuse Vanalinna Teatrimaja esindajatele kuuluvad konkursikomisjoni kolm etenduskunstide eksperti.

Konkursi väljakuulutamisel kinnitas Kultuuriministeerium, et majja tulev uus trupp või loominguline ühendus peaks oma tegevusega avardama etenduskunstide piire ja olema uuenduslik, ka on tähtis kõnetavus rahvusvahelisel areenil. Püsiv etendustegevus võiks teatrimajas taas alata uuest hooajast ehk septembrist, seniajani antakse seal tavapäraseid külalisetendusi ja toimuvad muud sündmused.

