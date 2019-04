FOTOD | ERR-i uue telemaja arhitektuurikonkursi võitis Kadarik Tüür Arhitektide töö

Võidukavandi “Roheline lina” puhul tõstis žürii esile selle funktsionaalsust ja terviklikkust. “Arhitektuurne lahendus on veenev, üldine kontseptsioon delikaatne ja tagasihoidlik ning olemasolevat Raadio- ja Uudistemaja respekteeriv,” märkis žürii, et uus hoone moodustab olemasolevatega hoonetega terviku ja sobitub hästi tänavaruumi. Konkursi lähteülesandeks oli realistlik ning optimaalsete kuludega rajatav lahendus, mis peab arvestama muinsuskaitse eritingimustega, olema mugav ja kaasaegne, energiasäästlik ning madalate ekspluatatsioonikuludega.

“Arhitektuurikonkursiga astusime suure sammu lähemale uue telemaja rajamisele, mis on ühtlasi viimane etapp pikas protsessis rahvusringhäälingu hoonete kaasajastamises,” märgib ERR-i juhatuse esimees, žürii tööd juhtinud Erik Roose, kelle sõnul on võidutöös arvestatud teletootmise spetsiifikat ja inimesekeskseid lahendusi. Uue telemaja rajamisega soovib ERR koondada kogu ringhäälingutegevuse ühte kohta, moodustades olemasolevate raadio- ja uudistemajaga ühtse terviku. Uude telemajja on kavandatud ca 420 töökohta. ERR-i uue telemaja rajamise finantseerimine ootab riigieelarve strateegia otsust sel kevadel. “Loodame, et täna avaldatud ideekavandi põhjal valmivas hoones saab tööd alustada juba viie aasta jooksul,” lisab Erik Roose.