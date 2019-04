FOTOD ja VIDEO | Laulupeo dirigendid laulsid linti suvise juubelipeo ühislaulu "Üksi pole keegi"

XXVII laulupeo kunstilise juhi Peeter Perensi sõnul pandi ideekavandisse koos Siim Selisega kirja soov, et lauluväljak saaks esimese päeva kontserdil laulda kõik koos. „Selliselt, et laval oleks eeslauljad ja platsi peal järgilauljad. Sarnaselt vanadele eesti regilauludele, aga et teos oleks uus ja kannaks värsket sõnumit,“ kirjeldas Perens.

Sellest kannustatuna pöördusid ideekavandi autorid Tauno Aintsi poole, et tema sellise laulu spetsiaalselt juubelipeoks looks. Leidnud Virumaa poeedi Urve Tinnuri valikkogust luuletuse „Üksi pole keegi“, sündiski sellele Aintsi töö tulemusel eesti rahvaviisi kasutades sobiv muusika.

„Regilaul kannab antud looga olemuslikult sama sõnumit – üksi pole keegi. Mõeldes tähenduslikele laulusõnadele, siis usun, et igaüks soovib seda laulu kuuldes kaasa laulda ja tunda, et on üks osa kogu meie rahvast,“ ütles Perens. Eeslauljana esitavad teost laulupeol valikkoorid, kõik ülejäänud koorid saavad koos rahvaga platsilt kaasa laulda.

Tauno Aintsi ja Urve Tinnuri „Üksi pole keegi“ on laulupeo avakontserdil „Õpetajale“ valikkooride poolt esitatavatest ühislauludest esimene. Sellele järgnevad veel Karl August Hermanni „Puud ma laulan haljusesse“ ning Karl August Hermanni ja Friedrich Kuhlbarsi „Kungla rahvas“.