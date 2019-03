FOTOD | Mikkeli muuseumis avati Gruusia üksildase geeniuse Pirosmani maalide näitus

Pirosmani (1862–1918) erandlikku ja lummavat loomingut tuntakse kogu maailmas. Ta on üks neid kunstnikke, kelle elust on saanud legend ja keda on käsitletud nii 20. sajandi avangardi olulise mõjutaja, naivistliku kunsti esindaja kui ka gruusia kunstile alusepanija ja rahvusliku identiteedi sümbolina.

Näitus hõlmab kõiki olulisi teemavaldkondi Pirosmani loomingus: linnaelu ja tseremoniaalsed pidustused, eepiline maaelu, natüürmordid, loomade hingestatud kujutised, kaasaegsete ja ajalooliste isikute portreed. Pirosmani maalid eristuvad oma stiili ja maalitehnika poolest, samuti köidab nende siirus ning välise lihtsuse taga peituv sügavus ja tähendusrikkus, mis ühest küljest muutis teosed arusaadavaks lihtrahvast tellijale, teisalt aga mõjus ilmutusena 20. sajandi alguse uuenduslikus kunstis.

Tänapäeva käsitluste järgi on Pirosmani looming osa 20. sajandi alguse avangardist. Kunstniku eluajal ammutasid tema kunstist jõudu ja julgust noored Marc Chagall, Mihhail Larionov, Natalja Gontšarova ja Kazimir Malevitš. Hiljem on Pirosmaniga loomingulisse dialoogi astunud Pablo Picasso, tänapäeval aga Kiki Smith, Andro Wekua, Tadao Ando jt.

Eesti Kunstimuuseumi 100. aastapäeva puhul õnnestus saavutada kokkulepe Gruusia Rahvusliku Muinsuskaitseametiga Niko Pirosmani maalide toomiseks Eestisse. Enamik neist maalidest kuulub Mirzaani muuseumi püsiväljapanekusse, mida ei ole varem väljaspool muuseumit eksponeeritud. Näituse Kadrioru kunstimuuseumis juhatab sisse Pirosmani graafiline portree, mille on loonud Pablo Picasso Pariisis 1972. aastal.