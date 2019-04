Vaata, mida lubab koalitsioonileping uue ministri Tõnis Lukase juhtimisel kultuuriinimestele

Lukasel on see esimest korda antud ministeeriumi juhtida, kuid ministeeriumi juhtimise kogemus tal siiski on, nimelt sai temast 2007. aastal haridus- ja teadusminister. Hiljem rajas ja juhtis ta ERM-i ning juhtis Tartu kutsehariduskeskust. Eks näis, kuidas läheb pigem haridusvaldkonna spetsialistil Lukasel kultuuri juhtimisega.

Koalitsioonileping näib üpris "rahvuslik", palju rõhutatakse eesti keele ja kultuuri hoidmist, aga ka viimist välismaale. Laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkumise osas on mainitud hetkel selle valla üht suuremat probleemi - koorijuhtide madalat palka. Vähemalt võiks eeldada, et nende "väärtustamine" tähendab muu hulgas ka palga tõstmist.

Eelmine valitsus tõstis märkimisväärselt kultuuritötajate miinimumpalka, mis on jõudnud 1300 euroni ja uus leping lubab palku edasi tõsta.

Korduvalt on mainitud ka filmikunsti arendamist, lepingut lugedes jääb mulje, et EV100 projekti lõpp Eesti filminduse tõusu lõppu või langust ei tähenda. Positiivne on ka see, et toetatakse rahvusvahelise filmitööstuse toomist Eestisse ja vajaliku taristu arendamist. Selles on kindlasti potentsiaali ning aravatavasti aitaks see majanduse arengule ka laiemalt kaasa.

Oluliseks peetakse ka erakapitali senisest suuremat kaasamist ning metseenluse arendamist.

Kui palju see kõik täpselt maksma läheb ning kust raha tuleb, on (avalikkuse jaoks) veel selgitamisel.

Kultuur, sport ja noorsootöö

* Hoiame ja arendame eesti keelt, mis on meie põhiseaduslik väärtus ning kohustus.

* Avardame laste võimalusi käia regulaarselt teatris, muuseumis ja kontsertidel.