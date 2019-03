VIDEO | Eesti salsatantsijad korraldasid Tallinna keskel suure üllatusesinemise

Umbes 60 tantsijat kogunes Tallinna südalinna Tammsaare parki, kus hakkasid ootamatult ja ilma ette teatamata pealtvaatajatele Rueda't tantsima ning sama ootamatult see ka lõppes.

„Tegemist on rahvusvahelise üritusega, millest võttis sel aastal osa 53 riiki. Kokku tantsiti täpselt kell 16 Ruedat 178-s linnas üle maailma. Casa de Baile korraldas Rueda flash mob’i Tallinnas juba teist korda,“ tutvustab Casa de Baile tantsukeskuse asutaja ja tantsutreener Andre Põlm.

Flash mob on justkui spontaanselt tekkinud tantsuhetk, mis kestab lühikest aega ja lõpeb sama ootamatult kui algab.

Kui mullu osales Tallinna Rueda Flash Mob’is umbes 40 inimest, siis tänavu kogunes Tammsaare parki tantsijaid lausa 60 ringis.

„Tore on tõdeda, et nii salsa kui ka teised ladina-ameerika tänavatantsud, sealhulgas Rueda, on muutumas aina tuntumaks ning tantsijate arv kasvab jõudsalt. Ainuüksi meie juures on salsasamme õppimas käinud kokku juba üle 15 000 eestlase,“ rõõmustab Andre Põlm, kes ise on salsaga tegelenud juba 18 aastat.

Salsa on maailma üks populaarsemaid partnertantse, mille juured on Kuubal ja Ameerika Ühendriikides. Rueda de Casino on kuuba salsal põhinev ringtants, kus toimub pidev paariliste vahetus erinevate lahedate tantsukombinatsioonide saatel.

Casa de Baile on Eesti vanim ja suurim afro ja ladina tantsude kool, kus saab õppida mitmeid maailmas populaarseid partnertantse nagu salsa, bachata, chachacha ja kizomba.