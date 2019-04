Forbesi rikaste edetabelist Venemaa presidenti Vladimir Putinit ei leia

Vladimir Putini varandus on saladus, millele püütakse jälile saada nii tema kodumaal kui ka mujal. Ilmunud on rohkem ja vähem tõeseid artikleid, milles loetletakse Vene riigipea losse, jahte, maamõisaid ja muud vara.

Osa analüütikuid väidab, et Putin on aastatepikkuse võimuloleku jooksul kogunud märkimisväärse varanduse, mille väärtus olevat umbes 200 miljardit dollarit. See teeks temast ülekaalukalt maailma kõige rikkama inimese. Seda on arvanud näiteks Eestiski Danske panga rahapesuskandaaliga tähelepanu võitnud USA ärimees Bill Browder. Tagasihoidlikumate hinnangute järgi peaks Putinil olema vara 70 miljardi dollari väärtuses. Venemaa valitsuse endine nõunik Stanislav Belkovski on hinnanud Putini varanduse 58 miljardi euroseks.